Под Петербургом священник открыл при церкви зоопарк с крокодилами

Настоятель храма святителя Спиридона в Ораниенбауме - городе в 40 километрах от Петербурга - открыл при храме зоопарк с крокодилами.

Небольшой зоопарк с полусотней экзотических животных, среди которых - три нильских крокодила, должны привлекать в первую очередь детей, которые все реже посещают приход. Также священник Олег Емельяненко уверен, что наблюдение за животными может стать частью проповеди, а церковная атмосфера превращает зоопарк в модель «потерянного рая», сообщает The Village.

«Согласно церковному канону, в храме, как и в доме, не полагается быть только собакам, потому что это животное считается нечистым. Если собака забежит в церковь, могут чуть ли не весь храм освящать по новой. А все остальные животные - как говорится, без вопросов. Поэтому официально Церковь не выступила против нашего небольшого зоопарка», - рассказал священник.

Зоопарк существует на людские пожертвования, как и весь храм. В первую очередь он был создан для детей, поэтому батюшка разрешает детям после причастия бесплатно покататься на ослике. Для остальных за катание придется заплатить символическую сумму.

«Через общение с животными человек тоже может прийти к Богу. Увидев тот разум, который вложен в каждом создании, понимаешь, что это не могло быть случайно или само по себе - даже спустя миллионы лет. И когда меня спрашивают, может ли крокодил привести человека к Богу, я отвечаю «да». По крайней мере, в нашем храме это происходит», - говорит священник Олег Емельяненко.