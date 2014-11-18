18 ноября в Санкт-Петербурге открылся VIII международный фестиваль христианского кино «Невский Благовест». Он посвящен 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает Благовест-Инфо.

«Фестиваль межконфессиональный, в нем участвуют Русская Православная Церковь, Римско - Католическая Церковь, Армянская Апостольская Церковь, Евангелическо - Лютеранская Церковь и Евангелическо - Лютеранская Церковь Ингрии. Цель этого фестиваля - объединить то, что когда-то объединял преподобный Сергий Радонежский. Только рознь может привести к немощи государства. Мы должны договариваться и понимать друг друга», - отметила руководитель проекта Раиса Евдокимова.

В программе кинофорума более 60 фильмов из России, Белоруссии, Италии, Латвии, Польши, Республики Корея, Франции.

В дни фестиваля в городе откроются 10 выставок, будут организованы круглые столы, пройдут творческие встречи с режиссерами и представителями христианских церквей.