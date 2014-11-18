В Нью-Йорке представили полотно Боттичелли «Божия Матерь и спящий Младенец Христос»
18:47, 18 ноября 2014Мир
0
В нью-йоркском музее «Коллекция Фрика» проходит выставка «Шедевры из Шотландскoй национальной галереи».
Экспозиция включает и несколько полотен библейской тематики из художественной галереи Эдинбурга.
Одно из них - «Божия Матерь и спящий Младенец Христос» кисти знаменитого живописца флорентийской школы Сандро Боттичелли.
На выставке также представлены картины XV-XIX вв., которые никогда ранее не выставлялись в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter