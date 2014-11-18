В Нью-Йорке представили полотно Боттичелли «Божия Матерь и спящий Младенец Христос»

В нью-йоркском музее «Коллекция Фрика» проходит выставка «Шедевры из Шотландскoй национальной галереи».

Экспозиция включает и несколько полотен библейской тематики из художественной галереи Эдинбурга.

Одно из них - «Божия Матерь и спящий Младенец Христос» кисти знаменитого живописца флорентийской школы Сандро Боттичелли.

На выставке также представлены картины XV-XIX вв., которые никогда ранее не выставлялись в США.

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