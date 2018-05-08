Туристы впервые смогут посетить южную часть Соловков

Туристы впервые смогут посетить южную часть Соловецкого архипелага, для этого с июня будет использоваться аэролодка, рассказал директор компании «Белое море», гид Олег Кодола.

Как он пояснил, южная часть Соловков практически недоступна для обычных транспортных средств как по суше, так и по морю, сообщает «Благовест-Инфо».

«По старой дороге не проехать, потому что там ручьи, и никаким транспортом не получалось организовать экскурсии. С моря тоже не подойти, потому что южная часть архипелага – это один сплошной риф, и никакое судно, никакая лодка не может подойти», – сказал Кодола.

По словам организатора туров, впервые в туристический маршрут будут включены новые объекты: живописный мыс Печак и мыс Березовый, где сохранились остатки монастырских сооружений.

«Сейчас пока на Белом море лед, поэтому аэролодку мы будем перегонять на Соловки по открытой воде в конце мая. Сначала мы опробуем ее сами в течение недели, а 7 июня у нас запланированы первые туристы. Аэролодка - это вид спецтехники, это непотопляемое судно, которое может передвигаться по болотам, по снегу, по мелководью, ползет через камни, торосы. Аэролодка даст возможность посетить те части [архипелага], которые никогда не были доступны для массового туриста», - пояснил Кодола.

*На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Монастырская жизнь на архипелаге прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь, или Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).