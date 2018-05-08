В Латвии перезахоронили останки 240 воинов, погибших в годы Второй мировой

00:56, 08 мая 2018
Мир
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Из 240 воинов были опознаны лишь 8 погибших / pravoslavie.lv

На братском кладбище города Ропажи в Латвии 5 мая состоялось перезахоронение останков 240 воинов, погибших при сражениях на территории Латвии в годы Второй мировой войны. 

Панихиду по почившим воинам совершил руководитель Миссионерского отдела Синода Латвийской Православной Церкви протоиерей Сергий Назаров, сообщает пресс-служба ЛПЦ.

/ pravoslavie.lv

В церемонии перезахоронения останков погибших воинов приняли участие послы России, Беларуси, Азербайджана, а также представители поисковых отрядов «Легенда», «Патриот» и «Орден», общественных организаций и жители Латвии. 

/ pravoslavie.lv

Перезахоронение останков погибших воинов на братском кладбище в Ропажи происходит уже в 21-й раз. Из 240 воинов, останки которых удалось обнаружить поисковым отрядам за 2017-2018 год, были опознаны лишь 8 погибших: гвардии сержант Белобородов А.Я., младший сержант Жучков А.Г., сержант Лучкин В.Г., гвардии рядовой Марневский А.А., сержант Озимов Н.Т., рядовой Оленин Ф.П., гвардии рядовой Соковиков П.М., гвардии рядовой Штрыкин В.А.

/ pravoslavie.lv

Представитель поисковых отрядов Виктор Тхор отметил, что имена погибших были установлены благодаря обнаруженным медалям «За отвагу» (Белобородов и Озимов), именной алюминиевой коробочке, смертному медальону, а также схемам захоронений, полученным из архивных донесений о потерях. Многие из 240 воинов погибли во время сражений на рубеже 1944-1945 годов.

/ pravoslavie.lv

Останки павших воинов были погребены в братской могиле, после чего были возложены венки и цветы. 

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