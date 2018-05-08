В Латвии перезахоронили останки 240 воинов, погибших в годы Второй мировой

На братском кладбище города Ропажи в Латвии 5 мая состоялось перезахоронение останков 240 воинов, погибших при сражениях на территории Латвии в годы Второй мировой войны.

Панихиду по почившим воинам совершил руководитель Миссионерского отдела Синода Латвийской Православной Церкви протоиерей Сергий Назаров, сообщает пресс-служба ЛПЦ.

В церемонии перезахоронения останков погибших воинов приняли участие послы России, Беларуси, Азербайджана, а также представители поисковых отрядов «Легенда», «Патриот» и «Орден», общественных организаций и жители Латвии.

Перезахоронение останков погибших воинов на братском кладбище в Ропажи происходит уже в 21-й раз. Из 240 воинов, останки которых удалось обнаружить поисковым отрядам за 2017-2018 год, были опознаны лишь 8 погибших: гвардии сержант Белобородов А.Я., младший сержант Жучков А.Г., сержант Лучкин В.Г., гвардии рядовой Марневский А.А., сержант Озимов Н.Т., рядовой Оленин Ф.П., гвардии рядовой Соковиков П.М., гвардии рядовой Штрыкин В.А.

Представитель поисковых отрядов Виктор Тхор отметил, что имена погибших были установлены благодаря обнаруженным медалям «За отвагу» (Белобородов и Озимов), именной алюминиевой коробочке, смертному медальону, а также схемам захоронений, полученным из архивных донесений о потерях. Многие из 240 воинов погибли во время сражений на рубеже 1944-1945 годов.

Останки павших воинов были погребены в братской могиле, после чего были возложены венки и цветы.