Власти Южной Осетии не позволили Грузинской Православной Церкви провести богослужение в день Георгия Победоносца

Представители Грузинской Православной Церкви во главе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем (Гвазава) вместе с прихожанами собирались провести богослужение в церкви села Адзисар в Цхинвальском районе Южной Осетии по случаю празднования в Грузии 6 мая дня святого Георгия.

Однако ГПЦ не удалось провести службу на территории Южной Осетии, сообщает "Кавказский узел".

Планы ГПЦ вызвали резкую реакцию со стороны властей и общественности Южной Осетии, в частности полпред президента РЮО по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев расценил эти действия как серьезную провокацию, которая может осложнить ситуацию. В Комитете госбезопасности в свою очередь назвали неприемлемыми несанкционированные акции на территории Южной Осетии и заявили об усилении режима охраны государственной границы.

В связи с этим богослужение в связи с Днем святого Георгия, запланированное в храме святого Георгия в селе Адзвистави, было перенесено в храм Пресвятой Троицы, который находится в селе Адзви.

Митрополит Горийский и Афонский Андрей назвал "непонятным" заявление властей Южной Осетии о том, что намерение представителей церкви посетить с прихожанами храм в районе села Адзвистави будет расценено как провокация. Он выразил надежду, что в последующие годы жители Грузии и Южной Осетии вместе будут отмечать День святого Георгия.