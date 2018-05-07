В Израиле археологи обнаружили руины, которые могут быть пропавшим городом Царя Давида

Археологи в Израиле предположительно обнаружили град царя Давида – некоторые ученые считают, что это руины пропавшего города Эглона, упомянутого в Евангелии от Иисуса Навина 15:39.

Руины открыты в ходе раскопок на участке близ Иерусалима, сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday и christianpost.

Древнее поселение было найдено благодаря деятельности землероек – возле их нор кто-то заметил выбросы так называемого древнего «культурного слоя» с золой, что и позволило обосновать необходимость раскопок.

Радиоуглеродным методом удалось установить, что руины датируются примерно 1000 годом до нашей эры, что совпадает со временем царствования Давида. Полагают, что это руины города Эглона, жители которого, согласно Библейскому преданию, боролись против израильтян в союзе пяти царей-амореев, а в другом месте они упоминаются как одно из племен иудейских.

Профессор Авраам Фауст из университета имени Бар-Илана, директор работ на участке, указывает, что эта находка подтверждает надежность Библии в качестве исторического источника.

«Мы, конечно, пока не обнаружили никаких артефактов с надписями «Царь Давид» или «Царь Соломон», но нашли признаки резких общественных трансформаций, которые переживал этот регион в то время, – указал профессор Фауст в интервью изданию Israel Breaking News. – Все данные указывают на то, что источник таких трансформаций следует искать в здешних нагорьях. Прямых указаний на царя Давида археологический материал пока не дает, но есть множество косвенных данных. Более того, местные изменения синхронны с изменениями более крупного, регионального порядка, и все они берут начало в этом нагорье, и все они по времени совпадают с примерным периодом царствования Давида и вхождения этого региона в его царство».

«Наше главное открытие, пожалуй, это именно связь найденных свидетельств с нагорным царством, и также установление периода этих изменений, – подчеркивает профессор Фауст. – Даже если предположить, что не было никакого царя Давида, все же наши данные свидетельствуют о существовании некоего царя нагорной области – неважно, как его звали – в царствование которого весь этот регион был подчинен и вошел в нагорное царство».