Губернатор Айовы запретила аборты с момента, когда у ребенка начинает прослушиваться сердцебиение

Губернатор штата Айова Ким Рейнольдс в пятницу подписала «Закон о сердцебиение плода», который запрещает врачам проводить аборт после того, как было установлено сердцебиение ребенка.

Этот закон требует от каждой женщины, которая хочет сделать аборт, пройти УЗ-обследование, чтобы определить, имеет ли плод уже сильное сердцебиение (обычно, его можно проследить уже на 6 неделе беременности). В законе предусмотрены определенные исключения: для женщин, забеременевших в результате изнасилования или инцеста, аномалии плода или когда врач установил, что жизнь женщины находится под угрозой, сообщает "Католический обозреватель".

Этот закон также запрещает приобретение, предоставление, перевозку или использование остатков плода на территории штата Айова. Данный запрет не будет касаться образцов для установления медицинских диагнозов, судебно-медицинских расследований и донации частей плода, полученных в результате выкидыша или замирания плода, для медицинских исследований.

Ранее в этом штате аборты разрешались до срока 20 недель беременности. За текущий закон в Палате представителей Айовы проголосовали 51 «за» при 46 «против», а Сенат штата проголосовал 27 «за» и 19 «против».

Этот закон получил широкое недовольство и многих противников.

Губернатор штата заявила, что считает «неморальным останавливать невинное детское сердце, которое бьется», а также «ужасным продавать части тела человеческого плода».

Как информирует CNA, скорее всего, закон будут опротестовывать в суде, и вряд ли он вступит в действие без согласования Верховного Суда.