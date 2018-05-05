На могиле композитора Сергея Рахманинова синодальный хор отслужил панихиду и исполнил завещание

В субботу, 28 апреля, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион вместе с членами Архиерейского Синода РПЦЗ отслужил у могилы композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова панихиду, приуроченную к 75-летию со дня его смерти.

В ходе панихиды, состоявшейся на кладбище Кенсико гор в американском штате Нью-Йорк, священнослужители вместе с Синодальным хором и верующими спели отрывок из произведения Рахманинова "Всенощное бдение", таким образом впервые исполнив последнюю волю композитора. Об этом сообщает Восточно-Американская епархия РПЦЗ.

"Незадолго до своей кончины Сергей Васильевич завещал исполнить на отпевании фрагмент из "Всенощной" – песнопение "Ныне отпущаеши", но этого никогда не было сделано. И вот сегодня, 75 лет спустя, его желание было исполнено в присутствии митрополита, нескольких архиереев, в столь торжественной обстановке", - рассказал регент хора Петр Фекула, по инициативе которого и прошла панихида.

Пианист и композитор Николай Шидловский, принявший участие в церемонии, подчеркнул, что Рахманинов "был большой личностью – глубоко верующим человеком, преданным своей стране до конца своих дней".

Со своей стороны митрополит Иларион, обращаясь к присутствовавшим, подчеркнул, что "в эти радостные Пасхальные дни мы собрались вместе почтить память великого русского музыканта Рахманинова, который нас здесь таким образом объединил".

"Всенощное бдение" – последняя работа, написанная Рахманиновым в России, во время Первой мировой войны, в 1915 году. Впервые оно было исполнено Синодальным хором в марте того же года и сразу получило большое признание. В течение первого месяца Синодальный хор выступал с этим произведением четырежды, и каждый раз по его окончании слушатели аплодировали, несмотря на то, что это запрещено во время исполнения духовной музыки. "Всенощное Бдение" впоследствии стало неотъемлемой частью церковной жизни русских православных, а песнопение "Ныне отпущаеши" считался любимым фрагментом самого композитора.

Рахманинов покинул Россию в 1918 году. Умер композитор 28 марта 1943 года в своем доме в Беверли-Хиллз, шт. Калифорния, где жил последние годы. Похоронен музыкант на русском кладбище Кенсико в шт. Нью-Йорк в цинковом гробу, поскольку планировалось, что впоследствии он может быть перезахоронен в России.