Во Франции судят мусульманина за угрозу взорвать католический собор

Во Французском городе Шалон-сюр-Сон 37-летний мужчина по имени Ахмед был доставлен в суд по обвинению в угрозе подрыва собора ручной гранатой.

Как сообщает "Глобал Аналитик" со ссылкой на "Info Chalon", в субботу, находясь в состоянии опьянения, он ворвался в местный собор Сент-Винсент и воскликнул: «Здесь надо читать Коран!». Тогда он сообщил, что у него есть граната и он взорвет церковь.

Ахмед давно известен французским правоохранительным органам, он имеет 27 уголовных эпизодов, включая 3 случая угрозы смерти и 7 краж.

Отец Тьерри де Марсак, который возглавляет римо-католический приход Сент-Винсент, сказал, что во время нападения посетители собора оставались спокойными, но сам он тогда вспомнил жестокое убийство отца Жака Хамеля, который был убит радикальными исламскими террористами в 2016 году.

Суд сообщил, что Ахмед живет со своей матерью в департаменте Луара и сопровождал ее в день инцидента в Шалон-сюр-Сон.

Нападения на церкви во Франции в течение последнего времени становятся все более распространенными. Например, в марте двое молодых женщин были арестованы после попытки поджога в департаменте Морбиан.