В Латинской Америке количество католиков сократилось до 69% - исследование

Согласно данным исследовательского центра Pew Research Center, только 69% жителей Латинской Америки считают себя католиками сегодня, хотя 84% латиноамериканцев сообщили, что они были воспитаны католиками.

Исследователи также отмечают, что протестантское присутствие в регионе значительно возросло в последние десятилетия: 19% населения Латинской Америки протестанты, хотя только 9% были воспитаны как протестанты.

Также был отмечен резкий рост числа людей без религиозной принадлежности.

Согласно исследованию, большое число людей ушло из лона Католической Церкви во всех странах Латинской Америки. В Никарагуа около 25% населения оказалась бывшими католиками, и в Бразилии — около 20%.

На вопрос «почему вы изменили свою религиозную принадлежность?», большинство опрашиваемых заявило, что протестантские общины дали им более сильное чувство личного общения с Иисусом Христом. По вопросам абортов и гомосексуализма бывшие католики, которые теперь являются евангельскими христианами, склонны поддерживать более традиционные христианские нравственные учения, чем те, кто продолжает считать себя католиками.

Исторически Латинская Америка всегда была всецело католическим регионом. В большинстве стран континента, вплоть до нынешнего поколения, католиками являлись до 90% населения. Сейчас этот регион все еще насчитывает более 40% мировых католиков.

Katolik.ru