Правительство США осудило нападение на церковь и мечеть в Африке

Белый дом осуждает нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Об этом сообщает российское информагенство.

"Соединенные Штаты исключительно обеспокоены недавними нападениями на гражданские центры, включая нападение во вторник на христианскую церковь в районе Фатима в городе Банги и нападение, совершенное в ответ, на членов мусульманского сообщества. Мы призываем официальные лица Центральноафриканской республики обеспечить безопасность всех своих граждан, независимо от вероисповедания", – заявила Сандерс.

"США категорически осуждают наглые террористические нападения, совершенные во вторник против мечети в Муби в Нигерии. Эти нападения, целью которых сознательно были избраны люди в месте молитвы, напоминают о моральном разложении тех, кто совершает массовые убийства против невинных людей", – добавила Сандерс.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари на этой неделе заявил, что США работают с Нигерией над проблемой насилия на почве религиозной розни.