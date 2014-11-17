В Германии состоялась премьера сербского фильма «Исцеление» - о монахе, который борется с последствиями войны

«Исцеление» - сербский фильм, снятый Иваном Йовичем (Ivan Jović), который рассказывает историю православного монаха, борющегося с последствиями войны на своей родине.

Премьера фильма состоялась 7 ноября на кинофестивале в немецком городе Коттбус.

С болью в сердце, монах отправляется в уединенный скит в пустынном месте, где встречает мужчину-боснийца с сыном, переживающих такое приключение в своей жизни, которое он едва мог себе представить.

Очевидно, что это великолепный фильм, поднимающий дух. «Исцеление» переносит зрителя в путешествие к прощению и преображению. Великая духовность фильма сравнима только с его прекрасным музыкальным сопровождением песнопениями византийского стиля, в исполнении известной певицы Нектарии Карантзы (Nektaria Karantzi). Такого рода атмосфера еще более способствует духовному пробуждению зрителя.

Режиссер Иван Йович работал над несколькими кинопроектами. Он написал несколько книг, включая два романа и писал сценарии для нескольких документальных телевизионных проектов. В 2012 году режиссер занялся претенциозным документальным проектом «Наследие», и начал собирать реальные истории людей о событиях времен Второй Мировой войны на территории бывшей Югославии.

Перевод с английского – Мельник Роман, для «УНИАН-Религии».

Источник – Orthodox Christian Network.