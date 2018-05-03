Сегодня сороковой день со дня пожара в торговом центре Кемерово

Сегодня, на сороковой день трагедии в Кемерово, во всех храмах РПЦ будут совершаться панихиды.

Об этом вчера, 2 мая, сообщил на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Патриарха Кирилла иерей Александр Волков.

"Летим в Кемерово, завтра сороковой день трагедии. Во всех храмах, конечно, будут служить панихиды. Патриарх совершит панихиду на месте трагедии", - написал иерей Александр Волков.

*Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Тогда в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, среди них много детей.