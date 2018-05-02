В Лондоне клининговая компания нашла мощи святого Климента

На складе британской компании по очистке отходов «Enviro Waste» нашли капсулу, в которой, если верить надписи, вмещена часть кости священномученика Климента, Папы Римского.

Реликвия в золотом медальоне с сургучевой печатью попала в фирму в прошлом году после обычной уборки отходов в центре Лондона, сообщает "Фома в Украине".

Сотрудники компании не сразу поняли ценность находки.

«Мы часто сталкиваемся с некоторыми странными и прекрасными вещами на очистках, но мы определенно не ожидали найти фрагмент кости святого, - сказал владелец «Enviro Waste» Джеймс Рубин. - Мы понимаем, что это важная часть истории и стремимся найти более подходящее место для ее дальнейшего места хранения, поэтому мы просим помощи у представителей общественности».

По мнению «Times», часть мощей святого могла попасть в Лондон из Франции после Французской революции, когда многие церковные святыни были либо уничтожены, либо выставлялись на продажу.

Напомним, что священномученик Климент почитается во всем христианском мире. Ученик апостола Петра, он был третьим Римским епископом (92–101 гг.) и мученически окончил свою жизнь в ссылке в Херсонесе Таврическом на территории современного Крыма.

Мощи святого были обретены около 861 г. равноапостольными Кириллом и Мефодием. С того времени частицы мощей священномученика разошлись по всему миру. Так, глава святого Климента покоится в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры.