К 800-летию со дня рождения святого Александра Невского создают туристические маршруты

К празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году, утверждена большая программа, в которой участвуют регионы, которые связаны с жизненным и духовным подвигом святого, и среди них особое место принадлежит Санкт-Петербургу.

Одно из приоритетных направлений подготовки – создание историко-культурных туристических маршрутов, посвященных жизни и подвигу святого Александра Невского, сообщает "Монастырский вестник".

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга рассмотрел несколько экскурсионных маршрутов, которые были бы интересны для детей и взрослых. Первый маршрут «Александр Невский – Небесный покровитель Санкт-Петербурга» знакомит с основными местами Северной столицы, имеющими отношение к святому князю. Это Александро-Невская лавра – духовный центр Православия и уникальный культурно-исторический и архитектурный комплекс.

Александро-Невская лавра организовывала курсы подготовки при своем Паломническом центре и лицензировала часть экскурсоводов для проведения экскурсий по монастырю. Помимо этого, Лавра предоставляет для работы с организованными туристическими группами собственных гидов.

Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий предложил включить в туристические маршруты в качестве событийного мероприятия городской и церковный праздник – день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и крестный ход по Невскому проспекту, ежегодно проходящий 12 сентября, а также кратко рассказал о программах, разработанных Паломническим центром Лавры. Это пятичасовая экскурсия «Святой полководец Александр Невский», включающая посещение обители и комплекса в Усть-Ижоре, и пятидневная программа «Под молитвенным щитом святого князя Александра Невского», которая позволяет участникам посетить, помимо Санкт-Петербурга, Борисоглебский монастырь в Торжке, города Владимир, Городец, Переславль-Залесский.

«Мы бы хотели, чтобы наше участие в этом юбилее было заметным. Необходимо наладить более действенное сотрудничество с другими местами, связанными с именем святого князя Александра Невского: его родиной Переславлем-Залесским, Новгородом и Псковом, где он княжил. Важно также обратить внимание на малоизвестные объекты недалеко от Петербурга. Предстоящий юбилей – отличная возможность и повод вспомнить о том, что князь Александр Невский заложил основы нашего единства», - отметил епископ Назарий.