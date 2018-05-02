Более 20 человек погибли при нападении смертников на мечеть в Нигерии

01:16, 02 мая 2018
Мир
45
/ reuters.com

В полиции сообщили, что смертников было двое. По данным правоохранителей, первый взрыв прогремел внутри мечети, а второй – на улице, когда прихожане покинули здание, сообщает "Радио Свобода".

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение. Ранее подобные атаки осуществляла исламистская экстремистская группировка «Боко Харам». С 2009 года в результате их деятельности на северо-востоке Нигерии и в соседних регионах погибли по меньшей мере 20 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter