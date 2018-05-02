Более 20 человек погибли при нападении смертников на мечеть в Нигерии
01:16, 02 мая 2018Мир
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Первый взрыв прогремел внутри мечети, второй – на улице / reuters.com
По меньшей мере 24 человека погибли в результате нападения смертников на мечеть в городе Муби на северо-востоке Нигерии во вторник, 1 мая.
В полиции сообщили, что смертников было двое. По данным правоохранителей, первый взрыв прогремел внутри мечети, а второй – на улице, когда прихожане покинули здание, сообщает "Радио Свобода".
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение. Ранее подобные атаки осуществляла исламистская экстремистская группировка «Боко Харам». С 2009 года в результате их деятельности на северо-востоке Нигерии и в соседних регионах погибли по меньшей мере 20 тысяч человек.
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