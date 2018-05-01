Не менее девяти человек погибло при нападении на церковь в Центральной Африке

По меньшей мере девять человек погибли при вооруженном нападении на церковь Нотр-Дам-де-Фатима в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги.

По словам очевидцев, инцидент произошел во время утренней службы. Группа неизвестных с огнестрельным оружием и гранатами напала на людей в церкви. Десятки человек пострадали. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на медиков.

В этот же день в городе Муби на северо-востоке Нигерии произошла серия взрывов возле мечети. В результате погибли 20 человек, десятки пострадали.