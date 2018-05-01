Добровольцы раздали 6 тысяч кип в парках Берлина

В парках Берлина в воскресенье, 29 апреля, 70 добровольцев раздали около 6000 кип.

Акция под названием «Держи голову высоко» была организована тремя друзьями-неевреями после нападения на молодого человека в кипе в Берлине, сообщает Jewish.ru.

Первоначально планировалось устроить акцию и в других парках, но полиция рекомендовала воздержаться от раздачи кип в районах Кройцберг и Нойкейлн с преимущественно арабским населением.

Напомним, что на прошлой неделе больше 2000 человек приняли участие в акции «Надеть кипу» в Берлине и других немецких городах в знак протеста против антисемитизма.

Акция в Германии стала реакцией на инцидент, произошедший неделей ранее в Берлине. Тогда молодой человек в кипе был атакован на улице группой из трех молодых мужчин, говоривших по-арабски. Видеозапись инцидента была выложена в соцсети и получила большую огласку. Пострадавший, 21-летний Адам Армуш, рассказал журналистам, что вырос в арабской семье в Израиле и надел кипу, чтобы проверить, насколько безопасно ходить по Берлину одетым как еврей. Один из атаковавших его молодых людей, 19-летний беженец из Сирии, сам сдался полиции.