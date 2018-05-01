В Копенгагине археологи обнаружили церковь, которой около 1 тысячи лет

17:21, 01 мая 2018
Мир
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Обнаружена самая старая в Копенгагене церковь / m.minval.az

Вероятно, это была церковь, сообщает Minval.az со ссылкой на ScienceNordic.

Эта находка важна потому, что она отодвигает дату основания Копенгагена дальше вглубь веков. Если в раннем средневековье в поселении была церковь, то это был уже большой, хорошо обжитый город. Раскопки проводились под автобусной остановкой на центральной площади Копенгагена, в средние века она была церковным двором с захоронениями.

Исторические книги описывают Копенгаген XI века как небольшую рыбацкую деревушку, которая начала свое развитие только в XII веке, когда эта территория была дарована епископу Абсалону, выстроившему здесь свой замок. Но обнаруженная церковь опровергает эти предположения и доказывает, что Копенгаген был процветающим большим городом задолго до Абсалона.

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