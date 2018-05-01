В Копенгагине археологи обнаружили церковь, которой около 1 тысячи лет

В феврале археологи открыли захоронения возрастом в 1000 лет, недавно рядом нашли каменное основание.

Вероятно, это была церковь, сообщает Minval.az со ссылкой на ScienceNordic.

Эта находка важна потому, что она отодвигает дату основания Копенгагена дальше вглубь веков. Если в раннем средневековье в поселении была церковь, то это был уже большой, хорошо обжитый город. Раскопки проводились под автобусной остановкой на центральной площади Копенгагена, в средние века она была церковным двором с захоронениями.

Исторические книги описывают Копенгаген XI века как небольшую рыбацкую деревушку, которая начала свое развитие только в XII веке, когда эта территория была дарована епископу Абсалону, выстроившему здесь свой замок. Но обнаруженная церковь опровергает эти предположения и доказывает, что Копенгаген был процветающим большим городом задолго до Абсалона.