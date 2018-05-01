Папа Римский скорбит о смерти ребенка, которому отключили дыхание по решению суда

«Меня глубоко тронула смерть маленького Альфи. Сегодня я особенно молюсь о его родителях; да примет его Бог Отец в Свои нежные объятия», - пишет Папа Франциск в социальной сети «Твиттер» после известия о смерти английского ребёнка.

Ребёнок страдал от неизвестного нейродегенеративного заболевания и находился в коме в ливерпульской больнице, где врачи - «ради блага самого малыша» - были готовы отключили его от системы жизнеобеспечения. Родители хотели перевести ребёнка в ватиканскую больницу «Бамбино Джезу», однако возможность переезда в Италию была отклонена как английскими врачами, так и судьями, сообщает "Радио Ватикана".

Святейший Отец активно участвовал в истории Альфи: встречался с его отцом Томасом, неоднократно выступал перед верующими на площади Святого Петра, высказывался в социальных сетях. Епископ Рима хотел тем самым «вновь твёрдо заявить, что единственным господином жизни - от её начала до естественного конца - является Бог. Наш долг - сделать всё, чтобы сохранить жизнь».

Епископ Рима просил руководителей больницы «Бамбино Джезу» сделать всё возможное для приёма ребёнка, если бы власти Великобритании разрешили ему выехать в Италию, и эта передовая медицинская структура была готова за свой счёт помочь Альфи. Её научный директор Бруно Даллапиккола заявил: «Мы не предлагаем чудес или несуществующего лекарства против прогрессирующей дегенеративной болезни», но, безусловно, предоставили бы все виды профессионального медицинского ухода. Случай Альфи не являлся терапевтической настойчивостью, речь шла о сопровождении пациента к его естественной участи.

Со своей стороны, руководитель ватиканской больницы Мариелла Энок отметила: «Эта история учит нас необходимости подлинного, крепкого союза между наукой, больницей, учреждениями и семьями. Я твёрдо убеждена, что католическая медицина должна заново открыть в себе способность помогать людям в подобных серьёзных ситуациях. Мы не можем только повторять действия остальных, но обязаны делать то, что считаем правильным».

Напомним, ребенок находился в коме с декабря 2016 года. Врачи диагностировали у него тяжелое неврологическое заболевание и серьезное повреждение мозга, но не смогли выявить причину болезни. 1,5 года ребенок лежал в ливерпульском детском госпитале» Алдер Хэй», передает Daily Mail.

Медкомиссия пришла к выводу, что его мозг невозможно восстановить. Верховный суд Лондона постановил, что ребенка нужно отключить от аппарата искусственного дыхания. Европейский суд по правам человека, в который обратились Эванс и Джеймс, оставил это решение в силе.

Конфликт родителей с лечащими врачами привлек внимание широкой общественности, когда родители Альфи подали иск в суд, оспаривая решение консилиума об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.

Несмотря на просьбы Папы Римского Франциска, Белого дома и большого количества сочувствовавших Альфи людей, 23 апреля его отключили от системы жизнеобеспечения.

Ребенку удалось задышать самостоятельно. Он прожил еще пять дней.

«Мой гладиатор опустил свой щит и получил свои крылья в 2 часа 30 минут утра. Мы убиты горем», — написал Том Эванс в соцсетях.