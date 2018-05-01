Президент Албании: мы пытались несколько десятилетий жить без веры в Господа, но это был провал

"Мы пытались несколько десятилетий жить без веры в Господа, но это был провал".

Об этом 30 апреля сказал Президент Республики Албания Илир Мета во время встречи с Патриархом Кириллом, сообщает patriarchia.ru.

В беседе, которая прошла в резиденции главы государства в Тиране, принял участие Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий.

«Я хочу заверить, что наша страна и впредь будет являться образцом гармоничного сосуществования религиозных общин, потому что это решающий фактор в сохранении мира как у нас в регионе, так и по всей планете», – подчеркнул Президент Албании.

Илир Мета упомянул о важной роли Предстоятеля Албанской Православной Церкви в обеспечении мирного существования религиозных общин в стране, а также совместных трудах руководителей религиозных общин в этом направлении.

«Вера имеет огромное значение для строительства мира и стабильности в стране. Для нас несомненна незаменимая роль религиозных общин и их лидеров в Албании. Одним из подарков, которые нам дал Господь, стал Архиепископ Анастасий, который, [...] проделал невероятную работу для возрождения Албанской Православной Церкви», – сказал Президент Албании.

Предстоятель РПЦ также отметил роль Блаженнейшего Архиепископа Анастасия в сохранении межрелигиозного согласия и сотрудничества в стране и добавил:

«Очень богатые страны нам говорят: живите как мы, и все будет хорошо, вы достигнете цели. Я кричу во весь голос на весь мир: ничего не получится, если человечество откажется от Бога», – сказал, в частности, Патриарх Кирилл.