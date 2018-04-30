В Оксфорде прошла конференция, посвященная истории ереси

В Оксфордском университете состоялся двухдневный научный форум под названием «Запрещённые идеи Средневековья».

Он посвящён феномену «ереси», его истории и содержанию в контексте Западного Христианства в период Средних веков, сообщает "Седмица" со ссылкой на организаторов форума.

Одну из основных целей конференции её организаторы видели в том, чтобы обсудить проблематику, связанную с проявлениями «ереси» и «еретических взглядов» в контексте средневековой схоластики. Это предполагает новые подходы и нетрадиционную трактовку феномена «ересь», выходящую за рамки его догматического и канонического определений.

По вопросам влияния и роли схоластики в еретических движениях были представлены следующие доклады: «Между народной ересью и академической ошибкой»; «Определение ереси в сочинениях Исидора Севильского»; «Схоласты и Аристотель: случай академической ереси?»; «”Ошибка” или “ересь”: критический взгляд на Альберта Великого и его окружение», и др.

В пресс-релизе конференции отмечается, что «историки ереси, как правило, сосредоточены на популярных движениях, таких, к примеру, как катары, в то время как случаи еретического уклонения отдельных схоластов рассматриваются вне феномена ереси, просто как некое проявление частного богословского мнения, и не более».

Участники представили в своих сообщениях новый взгляд на средневековое понимание ереси и использование термина вне рамок канонического права, обратили внимание на роль как академических, так и стихийных факторов на зарождение, развитие и распространение тех или иных неортодоксальных воззрений и духовных практик в Западной Европе периода Средневековья.

Многие участники не обошли вниманием и традиционной темы отношений официальных церковных властей к ересям, давая этим темам новую интерпретацию с учётом роли схоластических споров и народных религиозных движений.