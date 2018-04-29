Похищенная мозаика VI века через 40 лет возвращена Кипрской Церкви

Редкий памятник церковного искусства возвратился на Кипр спустя четыре десятилетия после своего исчезновения.

Мозаика с изображением святого апостола Андрея Первозванного, датированная VI веком, была украдена из разграбленной церкви на севере Кипра в 1970-х годах, сообщает "Седмица".

Архиепископ Кипрский Хризостом II, который объявил об этой радостной для православных киприотов новости, заявил, что исключительный художественный уровень и редкость мозаики делают ее символом «украденного наследия» Кипра.

Возвращенная на Кипр мозаика - редкий пример памятников византийского церковного искусства, переживших иконоборческий период, когда в VIII - IX веках многие православные иконы, фрески и мозаики были уничтожены еретиками.

Эта мозаика была одной из тех, которые были похищены из церкви Богоматери «Канакария», в Литрангоми после раздела острова в 1974 году.

Турецкий арт-дилер Айдын Дикмен был арестован в 1998 году за продажу этой мозаики и других произведений из церкви Канакария и других разграбленных православных храмов Северного Кипра.

В настоящее время большинство мозаик из церкви Канакария были репатриированы на Кипр, за исключением образа святого Луки.

В 2014 году искусствовед Мария Пафити, киприотка, проживающая в Лондоне, обнаружила мозаику св. Андрея после того, как арт-дилер попросил его проверить происхождение объекта. Когда торговцу сообщили, что мозаика принадлежала Кипрской Православной Церкви, он согласился на ее возвращение, но при условии, что его расходы были бы покрыты.

Мария Пафити получила помощь от двух кипрских бизнесменов Ройса Поядзиса и Андреаса Питтаса, которые позаботились о финансировании репатриации мозаики, обошедшейся им в 50 тысяч евро.

Три человека, участвовавших в возвращении византийского шедевра на Кипр, — Мария Пафити, Ройс Поядзис и Андреас Питтас получили 23 апреля медаль Святого Павла, высшую награду Кипрской Православной Церкви, из рук Архиепископа Хризостома. В церемонии награждения принял участие президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.