В США пройдет фестиваль христинского кино и музыки

Ежегодный Международный фестиваль христианских фильмов и музыки пройдет в городе Орландо штата Флорида 1-5 мая.

Это уже шестой по счету фестиваль. Его популярность быстро растет, так как дает создателям христианских кинематографических произведений прекрасную возможность для общения, пробы и оттачивания своего киноискусства и поиска распространителей для своих фильмов, отстаивающих христианские и семейные ценности, сообщает "Седмица".

Дэвид Хониг и Сюзан Крэмптон, организаторы фестиваля, сообщили, что количество участников выросло с 50 в первый год до 10 тысяч в этом году.

Фестивальная программа этого года обогатилась еще и конкурсом кинематографической музыки.

«В этом году мы решили добавить к событиям фестиваля и конкурс на лучшую музыку для кинофильмов, чтобы исследовать пути единения и слияния музыки и кино, – сказала Крэмптон. – Ведь ни один кинофильм не обходится без музыки».

Фестиваль откроется 1 мая с особого праздничного концерта рок-группы Newsboys , номинированной на премию «Грэмми» и GMA Dove Award.

За четыре рабочих дня фестиваля – со 2 по 5 мая – члены жюри и зрители посмотрят на его площадках сотни новых фильмов – от коротких студенческих работ до серьезных широкоэкранных художественных и документальных кинолент. Завершится фестиваль церемонией награждения победителей, которую, по словам Крэмптон, можно уже по праву считать «Христианским Оскаром».

В этом году на фестиваль подано более 400 произведений, и из них уже отобрано 12 номинантов на награду за лучшую картину. По словам Хонига, организаторы не требуют, чтобы фильм был непременно и обязательно христианским, но фестиваль всячески поощряет произведения, восславляющие добродетельный образ жизни, и в том числе традиционные семейные ценности.