Полиция нашла украденное сердце святого-покровителя Дублина

Сердце покровителя Дублина св. Лоуренса О'Тула было найдено полицией через шесть лет после того, как оно было украдено из собора в городе.

Реликвия – сердце святого Лоуренса была похищена из Кафедрального Собора Христа в 2012 году, сообщает "Седмица".

Оно не имеет финансовой ценности, но является "бесценным сокровищем" для церкви, сказал настоятель собора, преподобный Дермот Данн.

Кража реликвии, которая хранилась в деревянном футляре в форме сердца в небольшой железной клетке, инициировала шестилетнее полицейское расследование.

Реликвия была представлена архиепископу Дублина Майклу Джексону в четверг вечером помощником комиссара полиции Пэтом Лихи.

Церковный хор провел концерт, чтобы отметить возвращение сердца, огромные толпы ирландцев собирались в очереди, чтобы увидеть его и вознести молитвы благодарности. Архиепископ Джексон поблагодарил тех, кто помог вернуть сердце и назвал его возвращение радостным моментом для всех жителей города.

Возвращение сердца "принесло великую радость народу Дублина", - сказал он.

"Для тех из нас, кто связан с жизнью епархий, это вновь выдвигает на первый план тесные отношения между Глендалоу и Дублином, отношения которым более 800 лет. Св.Лоуренс покинул монастырь Глендалоу, настоятелем которого он был, чтобы стать архиепископом Дублина, тем самым укрепляя отношения, которые продолжаются до сих пор.”

Лихи похвалил офицеров, которые "помнили об этом деле и держали в уме расследование все эти годы”. Никаких арестов не производилось. Сообщается, что теперь в соборе будет устроена часовня св. Лоуренса, почившего в 1180 году.