Принстонский университет в США скорректировал сессию под Рамадан

Один из старейших и самых престижных исследовательских вузов в США, Принстонский университет, в этом году разрешил студентам-мусульманам сдавать экзамены по графику, учитывающему особенности Рамадана.

Начало Рамадана в США ожидается 16 мая, и в этот же день начинаются экзамены в Принстоне, сообщает "Седмица" со ссылкой на The Daily Princetonian.

Из-за того, что Рамадан по времени совпадает с сессией, администрация Принстонского университета решила перенести вечернюю сдачу экзаменов на утро, чтобы мусульмане не сдавали экзамены на голодный желудок. Как известно, мусульмане в Рамадан воздерживаются от пищи и питья в светлое время суток.

«У университета давняя политика, создавать условия для религиозной практики в рамках здравого смысла и исходя из возможностей», – прокомментировал координатор университета по делам студентов-мусульман Сухайб Султан. Во многих американских вузах существуют подобные координаторы, которые продвигают интересы студентов-мусульман в администрации и решают вопросы, связанные с религиозной практикой.