В Ватикане проходит международная конференция, посвящённая последним научным открытиям в медицине

С 26 по 28 апреля в ватиканском Новом Зале Синода проходит IV международная конференция, посвящённая последним научным открытиям в области медицины и прежде всего глобальным потребностям пациента.

Тема форума - «Едины в лечении. Глобальная инициатива в области здравоохранения: как наука, техника и медицина 21 века влияют на культуру и общество», сообщает "Радио Ватикана".

На открытии конференции, проходящей под эгидой ватиканских и международных организаций, выступил президент Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази; по словам иерарха, «не от всех болезней можно излечиться, но все можно лечить. Вот почему важно всегда обращать внимание на пациента, который является не только биологической проблемой».

В течение трёх дней участники форума - учёные, врачи, пациенты, эксперты по этике, правительственные чиновники и представители религиозных конфессий - обсудят прогрессы технологии, глобальные потребности пациентов и распространение знаний, улучшающих здоровье людей, предупреждая болезни и защищая окружающую среду.

В первый день работ был затронут широкий круг вопросов: от силы молитвы исцеления до современной «эпидемии одиночества»; от генетических тестов, чреватых последствиями для здоровья, до важности тщательного и селективного режима питания.