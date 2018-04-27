При реставрации колокольни Новоспасского монастыря нашли закладную табличку XVIII века

При реставрации колокольни московского Новоспасского монастыря специалисты нашли табличку, заложенную в основание церкви преподобного Сергия Радонежского в середине XVIII века.

Эта церковь находилась на втором ярусе реставрируемой колокольни, возведенной по проекту архитектора Ивана Жеребцова в 1759-1785 годах, сообщает "Фома".

"Ее воздвигли над святыми воротами монастыря - в самой середине восточной части стены. В основании колокольни - проездные ворота, второй ее ярус занимает церковь во имя Сергия Радонежского, табличку, о заложении которой как раз и нашли специалисты. На третьем и четвертом ярусах крепят колокола", - рассказал о колокольне глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Находка представляет собой памятную доску с надписью на церковнославянском языке. Такие таблички обычно размещали на месте основания храма в ходе освящения закладного камня.

По словам Алексея Емельянова, специалисты знали, что и в данном случае должна была быть табличка, правда, ее считали утраченной.

В настоящий момент филологи работают над расшифровкой памятной надписи и переводом ее на современный русский язык. Им уже удалось расшифровать большую часть текста.