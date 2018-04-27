В США сатанисты подали в суд на штат за установку христианского памятника

Сатанинская церковь США подала в суд на штат Арканзас, утверждая, что памятник Десяти Заповедей, совсем недавно установленный на Капитолии штата, является неконституционным и дискриминационным.

Как сообщают "Вести", на самом деле это не новый памятник, а лишь реконструкция первого, который был разбит в ДТП год назад. Воссозданный памятник установили в минувший четверг, однако его установке предшествовал скандал.

Ранее сатанинская церковь предложила установить там свой памятник - 10-футовую статую Бафомета. Такой памятник они назвали символом религиозного плюрализма. Но эта инициатива была заблокированы законом, запрещающим Капитолийской комиссии по искусству и землям рассматривать проект установки статуи до тех пор, пока она не будет одобрена законодательным органом.

Поэтому сейчас церковь сатанистов утверждает, что "отказ от их монумента устанавливает неконституционные религиозные предпочтения со стороны государства". "Как только другие заинтересованные стороны подадут свои иски, оспаривая конституционность памятника "Десять заповедей", мы образуем единый фронт", - заявил представитель и соучредитель Сатанинской церкви Люсьен Гривз.

И такой союз против христианского памятника вполне может сложиться. Отмечается, что индуисты, атеисты и веганы также интересовались возможностью установки своего памятника после одобрения законодательной власти памятника Десяти заповедей.

Более того, сатанистам США не привыкать к судебным тяжбам и выигрывать в них. Только в этом году в Миссури они, например, успешно оспорили в суде закон по борьбе с абортами, основываясь на праве религиозных свобод, прописанных в конституции США.