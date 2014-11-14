Найдено место погребения святого первомученика архидиакона Стефана

В ходе раскопок, неподалеку от палестинского города Рамалла, археологам удалось обнаружить место погребения святого архидиакона Стефана, первого мученика за Христа.

Проводимые палестинскими и израильскими учеными исследования деревни Харба-ат-Тайара, отстоящей в двух километрах к западу от города Рамаллы, дали неожиданный результат: в рамках проекта Иерусалимского Университета по обнаружению и восстановлению древностей группа археологов под руководством доктора Салаха ал-Худелиййа обнаружила руины целого церковного комплекса, включающего в себя храм византийско-омеййадского периода, а также византийский монастырь.

"В одной из этих церквей мы наткнулись на надпись, свидетельствующую о том, что данный храм воздвигнут в честь первомученика и архидиакона Стефана, погребенного здесь в тридцать пятом году нашей эры", - рассказал историк.

"Объект наверняка станет местом паломничества для верующих со всего мира, ведь Хараба-ат-Тайара служит живым примером преемственности культур ближневосточного региона: здесь, на одном месте, мы видим наследие античности, ранних и поздних средних веков, эллинистической, византийской и исламской культур", - резюмировал археолог.

Четверть земель деревни Хараба-ат-Тайара, известной также как Кафр-Гамля, принадлежит Иерусалимской Православной Церкви, которая, как ожидается экспертами, сделает населенный пункт пригодным для посещения его паломниками.

Православие.Ru