В Египте археологи обнаружили древнее святилище бога Озириса - Птицы, которое относят к 25-й, так называемой Эфиопской династии, то есть VII-VIII века до н.е.

Святилище нашли во время раскопок в Карнакском храме близ Луксора на юге страны. О находке сообщили в воскресенье, 22 апреля, в Министерстве по охране древних памятников Египта, передает "Deutsche Welle".

Святилище расположено к югу от Храма Амона-Ра, тогда как предыдущие находки археологов обнаружены на востоке и севере от него. Среди найденных артефактов также коллекция глиняной посуды, нижняя часть сидящей статуи и каменная панель, где изображен жертвенный стол с бараном и гусем.

Также на раскопках Храма в Ком-Омбо возле Асуана нашли бюст римского императора Марка Аврелия. Бюст "уникальный", поскольку скульптуры этого правителя Древнего Рима чрезвычайно редки в Египте.