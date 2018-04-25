В Пакистане умерла молодая христианка, которую подожгли за отказ перейти в ислам

Молодая христианка скончалась в пакистанском Лахоре после того, как ее облили бензином и подожгли. Жесткое преступление совершил местный мусульманин, добивавшийся, чтобы девушка вышла за него замуж и перешла в ислам.

Как сообщает "Благовест-Инфо", 25-летняя Асма Якуб работала парикмахером в Лахоре. Ее брат Набиль дружил с 30-летним мусульманином Ризваном Гуджаром, который часто заходил к ним в гости и несколько месяцев назад захотел, чтобы Асма стала его женой, перейдя при этом из христианства в ислам. Девушка ответила отказом на оба предложения.

10 апреля Асма, когда делала прически женщинам, собиравшимся на свадебное торжество, в помещение ворвался Ризван: он облил свою несостоявшуюся невесту бензином, поджог ее и убежал. Девушка получила ожоги 90% тела и была срочно госпитализирована. Однако медицина оказалась бессильна: 22 апреля Асма скончалась.

Ризван Гуджар был арестован в день нападения.

"Убийство девушки – уже пятое нападение на представительницу меньшинств за несколько последних месяцев", - заявила представительница комиссии "Справедливость и мир" при пакистанской конференции католических епископов Айла Гиль. Она призвала власти страны обеспечить права немусульман и решительно бороться с ростом нетерпимости в исламской республике.