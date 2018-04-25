В Баварии Кабмин распорядился установить кресты на муниципальные здания

На зданиях баварского государственного управления будут установлены кресты.

Как сообщает «УНИАН-Религии» со ссылкой на немецкий сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung, премьер-министр Баварии Маркус Седер 24 апреля на заседании Кабинета министров в Мюнхене, заявил о том, что на входе всех баварских служебных зданий в будущем должен висеть крест.

«Крест является фундаментальным символом нашей баварской идентичности и образа жизни», - указано в заявлении.

Это означает, что кресты на зданиях государственных органов власти должны подчеркнуть культурный характер страны, элементарные ценности, такие как благотворительность, человеческое достоинство и терпимость.

В своем решении Кабмин внес необходимые изменения в новое постановление, и с 1 июня крест должен будет висеть на входе в каждое официальное здание Баварии. Крест как выражение исторического и культурного характера Баварии, должен быть отчетливо заметен как видимая приверженность к основным ценностям правового и социального порядка в Баварии и Германии, такое действие не является нарушением закона о нейтралитете.

Также на сайте сообщается, что во вторник после заседания Маркус Седер повесил крест во входной зоне Баварской государственной канцелярии.

Закон вступит в силу с 1 июня. В заявлении говорится, что муниципалитетам, округам и районам рекомендуется действовать соответственно.

Перевод с немецкого «УНИАН-Религии».