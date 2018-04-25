В США 13 грузовиков встали под мостом, чтобы спасти мужчину от суицида

Полиция штата Мичиган (США) организовала уникальный способ спасения человека от самоубийства, попросив помощи у водителей большегрузов.

Как сообщает "Фома" со ссылкой на "Fox 2" в Детройте мужчина собирался спрыгнуть с моста. Полицейские попросили водителей 13 грузовиков поставить машины под мостом так, чтобы если мужчина спрыгнул, то высота его падения была бы минимальной.

Специально для организации необычного способа спасения полицейские перекрыли трассу для других машин по двум полосам.

В результате нескольких часов переговоров мужчина ушел с моста. Его доставили в одну из местных больниц для оценки его состояния.