В США 13 грузовиков встали под мостом, чтобы спасти мужчину от суицида

14:19, 25 апреля 2018
Мир
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13 грузовиков встали под мостом в Детройте, чтобы спасти мужчину от суицида / fox2detroit.com

Полиция штата Мичиган (США) организовала уникальный способ спасения человека от самоубийства, попросив помощи у водителей большегрузов.

Как сообщает "Фома" со ссылкой на "Fox 2" в Детройте мужчина собирался спрыгнуть с моста. Полицейские попросили водителей 13 грузовиков поставить машины под мостом так, чтобы если мужчина спрыгнул, то высота его падения была бы минимальной.

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Специально для организации необычного способа спасения полицейские перекрыли трассу для других машин по двум полосам.

В результате нескольких часов переговоров мужчина ушел с моста. Его доставили в одну из местных больниц для оценки его состояния.

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