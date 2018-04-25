Американский мужской журнал "GQ" включил Библию в список книг, которые не нужно читать

Журнал "GQ" включил Библию в список переоцененных книг, которые не нужно читать.

Список знаменитых, но не стоящих чтения книг, для журнала составили нескольких «нескучных» писателей, сообщает "Православие и мир".

В него попали «Властелин колец» Джона Рональда Толкина, «Бойня номер пять» Курта Воннегута, «Над пропастью во ржи» и «Фрэнни и Зуи» Джерома Сэлинджера, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя.

Библия в этой подборке идет на 12 месте с комментариями американского поэта и прозаика Джесси Болла, которого критики считают одним из лучших молодых романистов.

«Священное Писание очень высоко ценят люди, которые, по идее, должны жить по заветам книги - но на самом деле ее даже не читали. Те же, кто читал, знают, что в ней есть хорошие куски, но в целом это далеко не самое совершенное творение рук человеческих. В ней много повторов, противоречий, нравоучительности, глупости, а временами и злонамеренности», - комментирует Библию Джесси Болл.

Вместо Библии писатель предлагает прочесть роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф «Толстая тетрадь», повествующего о жизни двух братьев во время Второй мировой войны.

Подборка "GQ" возмутила священнослужителей и обычных христиан. В интернете появились многочисленные сообщения, в которых люди выражали свое возмущение статьей, отмечали низкий уровень культурного развития ее составителей и писали о том, что этот рейтинг в очередной раз демонстрирует нелюбовь либералов к христианству.