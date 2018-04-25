В Нигерии боевики напали на церковь: погибли 16 человек
11:41, 25 апреля 2018Мир
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В регионе постоянно происходят вооруженные столкновения / euronews.com
В Нигерии вооруженные боевики совершили нападение на церковь, в результате чего погибли 16 человек.
В регионе постоянно происходят вооруженные столкновения, сообщает "ТСН" со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что нападение совершили представители полукочевых сообществ во время проведения молитвенных мероприятий в церкви. Спикер полиции штата Бенуе подтвердил, что жертв атаки действительно 16. Он также отметил, что среди погибших - двое священников.
В этом регионе часто происходят столкновения между оседлыми нигерийцами, которые занимаются земледелием, и кочевыми группировками. И те, и другие периодически совершают рейды на врагов. Кочевники чаще всего исповедуют ислам, а оседлые - христианство.
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