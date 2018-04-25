В Нигерии боевики напали на церковь: погибли 16 человек

В Нигерии вооруженные боевики совершили нападение на церковь, в результате чего погибли 16 человек.

В регионе постоянно происходят вооруженные столкновения, сообщает "ТСН" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что нападение совершили представители полукочевых сообществ во время проведения молитвенных мероприятий в церкви. Спикер полиции штата Бенуе подтвердил, что жертв атаки действительно 16. Он также отметил, что среди погибших - двое священников.

В этом регионе часто происходят столкновения между оседлыми нигерийцами, которые занимаются земледелием, и кочевыми группировками. И те, и другие периодически совершают рейды на врагов. Кочевники чаще всего исповедуют ислам, а оседлые - христианство.