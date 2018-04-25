В Германии 13 тысяч туристов посетили 250 аббатств в рамках программы "Дни открытых монастырей"

В общенациональной программе "День открытых монастырей" было показано 250 аббатств и религиозных учреждений из всех областей Германии, некоторые из которых являются закрытыми для публики.

Ознакомиться с жизнью монастырей смогли на выходных около тридцати тысяч человек, сообщает "Седмица".

Многие воспользовались случаем совершить экскурсию по монастырским садам с посещением богослужения и просто для созерцания, а также возможностью пообщаться с представителями монашеских орденов, в ходе конференции немецких орденов. Организаторам было приятно увидеть большой интерес, проявленный к образу жизни монахов и монахинь.

"День открытых монастырей" состоялся во второй раз. Руководители мероприятия хотели показать многообразие религиозной жизни, как заявил председатель Верховного совета немецких католических общин, "Мы часто замечаем, что посетители наших монастырей меняют свое представление о жизни в монастырях после визита", сказал аббат монастырей премонстрантского католического ордена в Баварии.

На епископской конференции уполномоченный по религиозным общинам епископ Феликс Генн объяснил, что религиозные люди и их общины создают во многих церковных приходах места особой духовности. Акция первый раз была проведена в 2014 году. Тогда участвовало около 300 монастырей и монастырских конвентов.