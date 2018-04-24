В Польше 30-метровая статуя Христа начала раздавать интернет

18:23, 24 апреля 2018
Мир
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https://finanse.wp.pl/in

На статуе обнаружили десятки передатчиков интернет-сигнала, которые спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа Царя. Об этом сообщает WP.finanse.

https://finanse.wp.pl/in

Как утверждают журналисты сайта Fakt, установление передатчиков интернет-сигнала на памятнике было идеей приходского священника.

Наличие передатчиков проверили и зафиксировали с помощью дрона.

Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера. Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне.

Приход, который следит за памятником, не комментирует этот вопрос.

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