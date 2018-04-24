В Париже откроется интерактивная выставка, посвященна роли русского казачества в период революции 1917 года

Третья Международная научно-практическая конференция «Революционные события в России и судьбы казачества» пройдет в Париже 22-23 мая.

Участникам форума расскажут о роли казачества в политической жизни России в период революционных событий начала XX века и гражданской войны, сообщает patriarchia.ru.

В мероприятии примут участие представители современных казачьих обществ и ассоциаций и потомки казаков, общественные и политические деятели, деятели науки, культуры, образования, а также представители органов государственной власти и СМИ, учащиеся казачьих образовательных организаций из России, Франции и стран зарубежья.

В рамках двухдневной программы в кафедральном соборе в честь Пресвятой Троицы (Корсунская епархия) будет совершена Божественная литургия, также запланированы памятные мероприятия, в частности, возложение цветов и венков к Памятнику солдатам и офицерам экспедиционного корпуса.

В рамках экспозиции на 30 планшетах будут демонстрироваться сопроводительные тексты и аннотации на русском и французском языках.

"Создание специфической драматургии, привлечение нестандартных художественно-изобразительных средств с использованием материалов уникальных документальных источников делает экспозиционный дизайн самостоятельным художественным жанром", - сообщают организаторы.

Особое внимание организаторами выствки уделено истории императора Николая II и его семьи. В экспозицию вошли архивные документы, фотографии, плакаты из фондов ведущих федеральных архивов и музеев России. Эти материалы представляют собой значительный пласт источников, раскрывающих роль казачества в истории России начала XX века. Часть выставочных экспонатов предоставят Музей лейб-гвардии казачьего Его Величества полка (Курбевуа, Франция) и частные коллекционеры из Франции и Монако.

Конференция пройдет в Русском духовно-культурном православном центре.