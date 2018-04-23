В Израиле выходит новая Библия с целью «объединения иудеев и христиан», с подчеркиванием особой роли земли Израильской и ее принадлежности евреям.

Новая Библия с израильской атрибутикой и построчными комментариями раввинов и теологов выходит в честь 70-летия образования государства Израиль, сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews.

Это «первая в мире Библия, делающая особый акцент на земле Израиля, народе Израиля и уникальной связи древнего народа и его земли» – говорится в аннотации организации Israel365, выпустившей книгу.

Свою миссию организация Israel365 видит в том, чтобы вести просветительскую деятельность среди христиан ради лучшего понимания Библейского значения земли израильской и глубинной связи еврейского народа с этой землей.

Израильская Библия приводит текст 24 книг, составляющих «Танах» – принятое в иврите название еврейского Священного писания и акроним названий трех сборников священных текстов в иудаизме.

Комментарии к изданию «Израильской Библии», написанные ортодоксальными раввинами, теологами и учеными, связывают древнюю историю еврейского народа с краткой историей современного Израиля.

Несмотря на то, что Израильская Библия создавалась в расчете на нееврейского читателя, раввин Тули Вейц, редактор издания, подчеркивает, что ни в самой книге, ни в комментариях к ней «нет ничего, что может показаться сомнительным иудейскому читателю». Он также выражает надежду, что Израильская Библия, выход которой ожидается в июне, поможет укрепить взаимопонимание между христианами и иудеями.

«В течение двух тысяч лет Библия была главным яблоком раздора, источником расхождений между иудеями и христианами, – отметил Вейц. – Я надеюсь, что эта наша Израильская Библия станет связующей скрепой для двух великих религий и для наших народов».