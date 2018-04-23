Четверо паломников и один местный житель погибли под Меккой

В Саудовской Аравии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, в том числе один местный житель и четверо граждан Великобритании.

Как со ссылкой на издание Independent сообщает Islam-today, трагедия произошла неподалеку от священного города Мекка, куда британские мусульмане прибыли для совершения Умры.

ДТП произошло на трассе у деревни Аль-Халас, в 50 километрах от Мекки. Автобус, перевозивший паломников, столкнулся с бензовозом. В результате погибли двое мужчин и две женщины, находившиеся в автобусе, а также водитель бензовоза.

Всего в автобусе, ехавшем из Мекки и Медину, находились 18 человек. Все они пострадали, есть среди пострадавших и маленький ребенок.