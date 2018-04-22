В Кембридже провели научную конференцию, посвященную Реформации

В Вестминстерском колледже Кембриджского университета прошла научная конференция «Реформация и Реформатство».

Это уже 25-ый по счёту научный форум, организуемый обществом. В этом году он был приурочен к 400-летнему юбилею Дортрехтского Синода, одного из самых значимых в европейской истории собраний протестантских теологов. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт Общества исследователей Реформации.

Основным предметом обсуждения на конференции стал как сам Дортрехтский Синод, так и общий исторический контекст эпохи Реформации, и в особенности - пути формирования реформатской традиции в первые два века после её зарождения.

Основными спикерами исследовательского форума стали известные теологи и специалисты по истории и вероучению Реформатства: профессор истории Реформатского богословия Джей Э.А. Доусон (Эдинбургский университет), профессор церковной истории Брюс Гордон (Высшая Йельская теологическая школа) доктор теологии Стефан Хэмптон (Кембриджский университет), доцент и декан факультета теологии и религиоведения Университета Глазго Скотт Спёрлок.

Основная часть докладов и дискуссионных панелей была посвящена теологическому, экклесиологическому, социальному и политическому аспектам реформатского движения. В частности, в ряде докладов освящались новые проблемы изучения письменного наследия основателей разных течений Реформатства – Ульриха Цвинги, Жана Кальвина, Генриха Буллингера, а также другим богословам.

Также разбирались и обсуждались исторические проблемы и новые подходы в изучении процессов распространения Реформатства в Швейцарии, Германии, Нидерландах, Франции, Англии, Шотландии, Польше, Литвы, Трансильвании, Венгрии, ЮАР и Австралии.

Несколько докладов было посвящено влиянию Реформатства на другие христианские традиции, конфликтам между Реформатством и Лютеранством, а также путям и событиям, ознаменовавшим примирительные тенденции в истории этих двух основных направлений эпохи Реформации.