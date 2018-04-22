В голландской церкви сыграли на колоколах мелодии умершего диджея

В Домском соборе голландского города Утрехт на колоколах сыграли отрывки из трех песен диджея Avicii, который умер 20 апреля.

У диджея несколько лет были проблемы со здоровьем, из-за этого он перестал выступать, сообщает Еsquire.

Звонарем в соборе служит уроженка Польши Мальгоша Фибих. В прошлом году Фибих также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, а годом ранее — Дэвида Боуи.