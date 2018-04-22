В голландской церкви сыграли на колоколах мелодии умершего диджея
16:12, 22 апреля 2018Мир
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Диджей Avicii умер 20 апреля/ esquire.ru
В Домском соборе голландского города Утрехт на колоколах сыграли отрывки из трех песен диджея Avicii, который умер 20 апреля.
У диджея несколько лет были проблемы со здоровьем, из-за этого он перестал выступать, сообщает Еsquire.
Звонарем в соборе служит уроженка Польши Мальгоша Фибих. В прошлом году Фибих также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, а годом ранее — Дэвида Боуи.
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