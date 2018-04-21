Мусульманке не дали гражданства Франции за отказ пожимать руку мужчине

16:20, 21 апреля 2018
Мир
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/ euromag.ru

Примечательно, что случай этот произошел на официальной церемонии выдачи паспорта – власти уже были готовы предоставить ей гражданство, поскольку она была замужем за французом, сообщает Islam-today.

Женщина же отказалась пожимать руку генеральному секретарю префектуры и другим госслужащим, что власти расценили как «неспособность интегрироваться во французское общество».

Как отмечает издание LegiFrance, гражданство Франции выдается желающим только после окончания церемонии натурализации, на которой иностранец должен показать уважение к национальным, в данном случае, европейским, ценностям.

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