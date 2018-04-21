Мусульманке не дали гражданства Франции за отказ пожимать руку мужчине

Власти Франции отказали мусульманке из Алжира в выдаче гражданства после того, как женщина, очевидно, по религиозным причинам, отказалась пожать руку мужчине.

Примечательно, что случай этот произошел на официальной церемонии выдачи паспорта – власти уже были готовы предоставить ей гражданство, поскольку она была замужем за французом, сообщает Islam-today.

Женщина же отказалась пожимать руку генеральному секретарю префектуры и другим госслужащим, что власти расценили как «неспособность интегрироваться во французское общество».

Как отмечает издание LegiFrance, гражданство Франции выдается желающим только после окончания церемонии натурализации, на которой иностранец должен показать уважение к национальным, в данном случае, европейским, ценностям.