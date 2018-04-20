Католикос всех армян призвал к солидарности в связи с протестами в Армении

Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в Армении ситуацией, расшатывающей нормальный ход общественной жизни, и призвал народ сохранять целомудрие и уважительность.

Как сообщает "Благовест-инфо", в тексте послания, распространенном пресс-канцелярией Первопрестольного Эчмиадзина, в частности, говорится։ «В последние дни в Армении напряженная ситуация в связи с выборами премьер-министра. Выражаем свою обеспокоенность в связи с этими событиями. У каждого свое видение патриотизма, и у каждого свое видение гражданской позиции, которое он может выражать согласно букве закона. Но это никогда не подразумевает отступление от здравомыслия и любви, ущемление прав других, тем более не означает - ставить под угрозу жизнь людей. В рядах и протестующих и правоохранителей - чада нашего народа и Святой Церкви. Неприемлемы и не позволительны подстрекательства к вражде и ненависти, любые стычки и применение насилия».

В столице Армении в последние дни проходят массовые акции протеста во главе с депутатом от оппозиционной парламентской партии «Елк» Николом Пашиняном, инициировавшим протестное движение «Мой шаг». В Армении ранее действовала полупрезидентская форма правления, а в 2015 году в Конституцию были введены путем референдума изменения, согласно которым в 2017-2018 гг республика переходит к парламентской форме государственного управления. В апреле же 2017 года прошли парламентские выборы, по результатам которых большинство голосов получила правящая Республиканская партия Армении, возглавляемая третьим по счету президентом Армении Сержем Саргсяном. Оппозиционный депутат Никол Пашинян организовал акции протеста с идеей свержения Сержа Саргсяна с пьедестала власти. В уличных акциях, коллапсирующих движение общественного транспорта в центре Еревана, преимущественно участвует молодежь. Соратники Пашиняна по парламентской фракции предпочли вести свою борьбу в стенах Национального Собрания, не выходя на улицы. К движению Пашиняна, объявившего уличные протесты стартом к «бархатной революции», пока не присоединились другие оппозиционные политические силы.