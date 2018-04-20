Домский собор Таллина передан лютеранскому приходу

Таллинский Домский собор на этой неделе был передан евангелическо-лютеранскому приходу.

Договор о безвозмездной передаче приходу Святой Девы Марии Эстонской евангелическо-лютеранской Церкви участка недвижимости с находящимся на ней епископальным Домским собором был подписан 19 апреля. Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Эстонии.

Подписывая договор со стороны города, мэр Таллина Таави Аас порадовался успешному завершению длительного процесса и напомнил, что в регистре против названия собора стоит дата его первой регистрации – 1229 год.

"Речь ведь идет об одной их жемчужин Таллина, о бесценном историческом памятнике, дорогом и близком не только членам прихода этого храма, но и служащем одной из визитных карточек нашего города. Я от всей души желаю, чтобы мечта прихода о реставрации собора сбылась как можно быстрее, и город в этом останется надежным партнером", – сказал мэр Аас.