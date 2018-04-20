Африканский священник-католик арестован за убийство мужчины-альбиноса

Католический священник Томас Мухоша был арестован в Малави в связи с убийством альбиноса.

Под арестом находятся также сотрудник полиции и врач районной больницы Мачинга, сообщает "Седмица".

Тело 22-летнего Макдональда Масамбуки было обнаружено 1 апреля.

Епископ Зомбы Джордж Десмонд Тамбала был шокирован арестом священника.

"Католическая епархия Зомбы испытала глубокий шок и позор узнав об обвинениях в адрес отца Томаса Мухоши, священника нашей епархии и о предполагаемой связи его с убийством альбиноса Макдональда Масамбуки", - сказал он.

"В последнее время, от имени епархии мы вынуждены выступать против похищения и убийства людей с альбинизмом. С большой печалью мы узнали об этих обвинениях в адрес священника нашей епархии", - сказал епископ.

Президент Малави Питер Мутарика заявил, что правительство добилось прогресса в прекращении нападений на альбиносов. "Общественность должна быть уверена, что правительство будет серьезно заниматься таким делом, как похищение и убийство Масамбуки, чтобы гарантировать, что все подозреваемые в этом деле, независимо от их социального статуса, будут быстро привлечены к ответственности", - сказал он.

Тем не менее, 22 человека с альбинизмом были убиты в стране с 2014 года и девять были похищены в этом году, сообщает местная Nyasa Times.

Преследование людей, страдающих альбинизмом, является характерной чертой стран района великих озер Африки. Хотя это редкое заболевание, самое большое африканское население альбиносов находится в Танзании, где дети с этим заболеванием часто нежелательны и становятся жертвами детоубийств. Наблюдается рост убийств людей с альбинизмом в Танзании и в Малави. Следствием стало введение серьезных наказаний за торговлю частями человеческих тел.