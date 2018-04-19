В Кремле заявили о невозможности поддержать создание ЕПЦ

В Кремле заявили, что Россия не может поддержать создание поместной православной церкви в Украине.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

«Вы знаете позицию Русской Православной Церкви, Патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», - сказал Песков.

Напомним, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Сегодня, 19 апреля, Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.