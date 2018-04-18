В Грузии на грани разложения и исчезновения находятся исторические богослужебные книги
15:23, 18 апреля 2018Мир
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В селе Бурнашет хранятся 5 исторических книг-журналов / jnews.ge
В селе Бурнашет (южная Грузия), в старинной армянской церкви Сурб Матевос, хранятся 5 исторических богослужебных книг/подшивок, значительно повреждённых тлением.
Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Jnews.ge.
По словам местных жителей, это священные книги, которые их предки принесли с собой в начале прошлого века, во время миграции из Западной Армении, отошедшей к Турции.
Среди раритетов – Лекционарии, один из них почти полностью сохранился, остальные находятся на грани гибели. Содержание Лекционария: тексты из Ветхого и Нового Заветов, за которыми следуют соответствующие псалмы и шараканы (песнопения), добавленные несколько позднее.
Книги не защищены от природных осадков. Журналисты бьют тревогу: церковные раритеты в самом скором времени могут быть потеряны для будущих поколений.
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