В Грузии на грани разложения и исчезновения находятся исторические богослужебные книги

В селе Бурнашет (южная Грузия), в старинной армянской церкви Сурб Матевос, хранятся 5 исторических богослужебных книг/подшивок, значительно повреждённых тлением.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Jnews.ge.

По словам местных жителей, это священные книги, которые их предки принесли с собой в начале прошлого века, во время миграции из Западной Армении, отошедшей к Турции.

Среди раритетов – Лекционарии, один из них почти полностью сохранился, остальные находятся на грани гибели. Содержание Лекционария: тексты из Ветхого и Нового Заветов, за которыми следуют соответствующие псалмы и шараканы (песнопения), добавленные несколько позднее.

Книги не защищены от природных осадков. Журналисты бьют тревогу: церковные раритеты в самом скором времени могут быть потеряны для будущих поколений.